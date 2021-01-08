科技股有排煩？想發新年財　轉戰呢啲板塊...

美國政局動盪，到底月內仲會有甚麼大家都難以想像的情況發生，筆者都冇水晶球，但只有叮囑大家，盡量避其鋒！

此外，本地地產股都不失抗跌能力，皆因首季又係各發展商推新盤的時候，期間地產股氣氛應該唔會太差，可以望多兩眼。

但當然，今年成個1月都係多事，除咗美國亂局，亞洲區日本疫情又趨嚴重，內地又再局部爆發疫情，春運唔知咩景況，香港又話研究新春禁家庭聚會等。總之，「瘟」神不退，時年欠佳，凡事都係謹慎為上，一家大細平平安安渡新歲最感恩！

東網產經專欄作者 帥哥

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