科技股有排煩？想發新年財 轉戰呢啲板塊...
2021年01月08日 08:00
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美國政局動盪，到底月內仲會有甚麼大家都難以想像的情況發生，筆者都冇水晶球，但只有叮囑大家，盡量避其鋒！
傳聞美國政府正制定新措施，可能針對阿里巴巴(09988)及騰訊控股(00700)下投資禁令，消息令兩股股價受壓。老實講，阿里當日決定來港作第二上市，就係預咗美國會有呢一步；至於騰訊，主要股份交投都在港股，故即使美國真係咁做，對兩家科技股實際業務影響極為有限。但畢竟呢啲消息點都唔講得係好消息，中資科技股在中美之爭的漩渦之中，是非纏身，短期走勢難免有波幅冇升幅，反正太差會有中資托一托，但反彈又會有個限度。
故近期見到資金流持續流往傳統股板塊，繼汽車股後，銀行股亦見異動，一來係受惠資金從科技股流出，二來係受惠通脹及疫後經濟復甦概念。昨(7日)滙豐控股(00005)股價急升4.5%，收報43.4元；恒生銀行(00011)亦升4.7%，收報144.8元，咁啱有大行落力唱好港銀股表現，都睇到條路。純睇圖表走勢，滙豐表現確實有睇頭，若短線能以大成交突破45至46元水平，呢浪有望反覆向48至50元關推進，回吐初步支持在41元水平。
此外，本地地產股都不失抗跌能力，皆因首季又係各發展商推新盤的時候，期間地產股氣氛應該唔會太差，可以望多兩眼。
但當然，今年成個1月都係多事，除咗美國亂局，亞洲區日本疫情又趨嚴重，內地又再局部爆發疫情，春運唔知咩景況，香港又話研究新春禁家庭聚會等。總之，「瘟」神不退，時年欠佳，凡事都係謹慎為上，一家大細平平安安渡新歲最感恩！
東網產經專欄作者 帥哥
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