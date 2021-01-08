打壓不斷！傳美擬再收緊投資禁令 要求美資盡沽中資股

就美國國會日前發生的暴動事件，美國總統特朗普被指是始作俑者，華盛頓特區署理聯邦檢察官舍溫擬控告特朗普煽動暴亂罪，他同時面對議員提出罷免之際，特朗普政府對中企施壓力度不減。據外電報道，美國政府擬進一步收緊投資禁令，計劃要求美國人及企業沽清被指與解放軍有關的中資股，限期維持於今年11月11日前。

特朗普早於2020年11月公布行政命令，要求美國投資者在今年11月11日起不可以再購入被美國國防部列為與解放軍相關的中國企業股份；而華府官員周四(7日)將開會，與會者包括國務院、國防部及財政部官員，旨在討論擴大對中國投資禁令，要求美國投資者完全剝離被美國國防部列為與解放軍相關的中國企業股份。

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