舊經濟股撐市　3大中資電訊股挫9%至11%

港股周五(8日)個別發展，恒生指數高開81點或0.3%，報27,630點；國企指數則輕微低開2點或0.02%，報10,794點；恒生科技指數高開49點或0.59%，報8,450點。

日前再被紐交所勒令退市的3大中資電訊股，下周一起ADR將除牌，沽壓未止。中國聯通急瀉逾11%；中國移動及中國電信齊挫逾9%。

科網股個別發展，阿里巴巴升1%，小米升0.9%，美團升0.3%，騰訊暫無升跌。

舊經濟股普遍向好，滙豐控股升0.6%，友邦保險1.3%，香港交易所升1.4%；而建設銀行跌0.8%。

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