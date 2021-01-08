滬深3大指數向下　有色金屬股領挫

A股半日全線向下，滬綜指收跌22點或0.62%，報3,553點，成交3,235.53億元人民幣(下同)；深成指跌145點或0.95%，至15,210點，成交4,123.46億；創業板指數跌37點或1.18%，報3,125點，成交1,436.49億元。

板塊方面，有色金屬股領挫4.8%，飛機製造股跌3.8%，船舶製造股跌2.6%，釀酒股跌近2%，金融股跌0.8%，地產股偏軟；而水泥股升0.4%，鋼鐵股升0.8%，傳媒娛樂股領漲2.5%。

「股王」貴州茅台下跌1.9%，對指數下跌拖累較大。

【09:25】滬深3大指數倒跌 軍工股弱

內地股市周五(8日)由升轉跌，滬綜指高開1點或0.04%，報3,577點；深成指高開46點或0.3%，至15,402點；創業板指數高開16點或0.5%，至3,179點。

其後3大指數倒跌0.5至1%。板塊方面，國防軍工和豬肉板塊領跌，農業、資源和酒店旅遊股亦見偏軟；電子信息板塊則逆市靠穩。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020