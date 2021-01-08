粉嶺工業地中午截標　暫未有財團到場入標

粉嶺安樂門街、安全街與安居街交界的工業地，將於今日(8日)中午12時截標，地皮為區內接近兩年半的首幅供應，可發展數據中心等多種用途，市場估值約6.5億至13億元，每方呎樓面地價約3,000至6,000元。

該地皮位於粉嶺工業區，鄰近北區臨時農產品批發市場，佔地約43,358方呎，可建總樓面約216,791方呎。發展商另需自費興建一個提供122個車位的公眾停車場，項目雖將來可拆售，但停車場部分須整個出售。

現場暫未有財團到場入標。

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