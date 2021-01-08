【高盛推介】汽車股大勇 留意吉利比亞迪輪證
2021年01月08日 10:28
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高盛(亞洲)有限責任公司：汽車股今早表現繼續強勢，當中昨日升約5.1%的吉利(00175)，今早更高見30.65元，創歷史新高。現報30.6元，升約10.1%。而昨日升約5.2%的比亞迪(01211)，今早亦曾高見248元，創歷史新高。現報238.6元，升約1.4%。
此外，昨日升約2.1%的東風(00489)，今早則早段高見9.65元後升幅收窄。現時更逆市倒跌，報9.3元，跌約0.7%。昨日升約9.5%的長汽(02333)，今早高見29.8元，創歷史新高後升幅收窄，現時亦逆市倒跌，報28.05元，跌約0.4%。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日吉利及比亞迪好倉皆獲資金轉向沽出，而認沽證則獲資金轉向部署，分別錄得約820萬及130萬元資金流入。
投資者如看好吉利，認購證方面可留意屬行使價29元以上產品中，槓桿最突出的貼價吉利購(28842)，行使價29.93元，2021年05月14日到期，實際槓桿3.9倍，貼價、行使價29元以上產品中，槓桿最高。牛證方面的近牛選擇可留意吉利牛(67663)，與現價有約6.8元收回距離，收回價24.88元，行使價24.48元，換股比率10，槓桿比率5.0倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。並可留意收回價稍遠的吉利牛(67676)，收回價23.8元，行使價23.4元，換股比率50，槓桿比率4.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看淡吉利，可留意年期約4個月的價外吉利沽(18782)，行使價17.98元，2021年05月03日到期，實際槓桿6.2倍，價外、中年期。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的價外選擇可留意年期約5個月的比迪購(18784)，行使價309.9元，2021年05月25日到期，實際槓桿3.6倍，價外、高槓桿。貼價選擇可留意價外幅度約6%，年期約4個月的比迪購(28686)，行使價253.98元，2021年05月14日到期，實際槓桿3.4倍，貼價、中年期。牛證方面可留意屬活躍條款兼近牛的比迪牛(50855)，與現價有約38.6元收回距離，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率5.4倍，活躍條款近牛。
投資者如看好比亞迪，可留意年期約4個月，屬價外兼低街貨的比迪沽(16540)，行使價148元，2021年05月06日到期，實際槓桿3.4倍，價外、低街貨。
投資者如看好東風，可留意屬價外兼長年期的東風購(28685)，行使價11.29元，2021年07月23日到期，實際槓桿2.9倍，價外、長年期。投資者如看好長汽，可留意年期約6個月的貼價長汽購(28684)，行使價26.88元，2021年07月05日到期，實際槓桿2.8倍，貼價、長年期。
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