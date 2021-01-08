被禁在美場外交易 中芯漲9% 中車中鐵建受壓
2021年01月08日 10:53
東網電視更多新聞短片
美國主要場外交易平台營運商OTC Market因應華府近期的投資禁令，決定禁止12隻中資股票在OTC交易，涉及股份包括中芯(00981)(688981.SH)、中國中車(01766)(601766.SH)、中國鐵建(01186)(601186.SH)等。上述H股股價個別發展，中芯最新漲逾9%，中國中車跌3%，中鐵建跌近2%。
該公司指出，將繼續評估是否需要根據美國財政部外國資產控制辦公室的指導意見，自平台剔出更多證券。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020