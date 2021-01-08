港股後市如何？姚浩然料可挑戰兩萬八 留意低吸騰訊機會
2021年01月08日 11:03
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時富財富管理董事總經理姚浩然表示，港股近期雖然上升，但升幅不算大，主要由於板塊輪動，拖累恒指升勢。不過，美元持續疲弱，資金流入亞太區市場，人民幣亦強勢，加上A股上升帶動，港股後市偏好機會比較大。恒指目前維持在27,500至27,800點水平徘徊，待大型科網股消化不利因素後，後市仍有條件挑戰兩萬八阻力。
紐交所維持三大電訊股除牌決定，拖累相關股份受壓，中國移動(00941)一度跌穿40元關口。姚認為其盈利表現未算突出，但低息率吸引，短線在40港元樓下可以吸納，不過，反彈力度不算大，阻力位約在44至45元。至於有傳美國政府正考慮禁止美國人投資阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)，他指出騰訊受相關消息影響不大，且盈利增長不俗，不妨在560元水平買入，上望600元。
美國10年期國債孳息率日前升穿1厘，憧憬利息收入改善，多隻金融股做好。當中姚浩然首選在海外業務佔比較大的股份，如滙豐控股(00005)及渣打集團(02888)，或者友邦保險(01299)，前景值得看高一線。
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