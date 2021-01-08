港股後市如何？姚浩然料可挑戰兩萬八　留意低吸騰訊機會

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，港股近期雖然上升，但升幅不算大，主要由於板塊輪動，拖累恒指升勢。不過，美元持續疲弱，資金流入亞太區市場，人民幣亦強勢，加上A股上升帶動，港股後市偏好機會比較大。恒指目前維持在27,500至27,800點水平徘徊，待大型科網股消化不利因素後，後市仍有條件挑戰兩萬八阻力。

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