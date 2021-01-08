人民幣狂飆　中國家電企業快捱不住了…

近期人民幣匯率持續強勢，雖然刺激出口訂單，但後遺症也慢慢浮現。內地家電業者憂慮人民幣不斷升值和原物料成本急升，不單會損及利潤，更甚會錄得虧損，更有廠商擔心會面臨破產收場！

外電報道，疫下在家工作、娛樂消閒需求大增，帶動家電需求。不過，人民幣不斷上升，內地家電業出口商將貨款換回人民幣後，唔見一大截，再加上銅、鋁、冷軋鋼捲等原物料價格全面上升，利潤被蒸發得所餘無幾。當中，過去8個月，電視面板平均報價急升逾六成，部分產品甚至翻倍漲，創史上最強升浪。

去年第三季，內地格力、奧克斯和志高等廠商曾上調出廠價，去年12月又再上高一次。若未來數月人民幣繼續升值，出口商收到貨款兌回人民幣可能又再大縮水，好大機會須要持續提升產品價格以維持基本利潤。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.4708，較上日下調100點子。離岸人民幣(CNH)兌美元報6.4711，每百港元兌83.41元人民幣。亞洲市，美匯指數報89.985。

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