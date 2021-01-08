李偉傑：恒指今季可試29000 港交所可看高一線

港股升上27,800點水平，大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，現時資金積極入市，大市成交維持高企，有力助恒指重返兩萬八以上，預期今季更有機會挑戰兩萬九。現時市場資金仍充裕下，他料基金趁美國候任總統拜登上任後大舉沽貨的可能性不大。

被國際指數公司MSCI宣布剔出指數的3大中資電訊股繼續捱沽，他認為待政策消息下周淡化、追蹤國指數數的基金完成沽貨後，相關股份仍可小注吸納博反彈。儘管公司業務增長潛力不高，但現時股份估值低，兼可受惠北水支持。

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