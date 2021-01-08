【高盛推介】騰訊反彈逾1% 博反彈有咩工具？
2021年01月08日 11:15
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊(00700)昨日跌約4.7%，今早則見反彈，開市持平後隨即上升，最高見578元，現報575.5元，升約1.2%。有報道指，騰訊為大股東的快手已向港交所遞交上市申請，最快將於下周展開上市聆訊，最快可在下月中旬上市，集資額達50億美元。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金趁低吸納認購證，錄得約6,170萬元資金流入。牛證則於本周三及本周四共錄得約1,650萬元資金流入。而早前獲連續多日獲資金部署的認沽證及熊證，則於昨日獲資金轉向沽出。進而觀察港股通資金流向，則見昨日北水繼續追捧騰訊，錄得約46.7億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的低街貨騰訊購(19694)，行使價667.16元，2021年03月24日到期，實際槓桿9.5倍，高槓桿、低街貨。並可留意屬活躍條款的高槓桿騰訊購(19688)，行使價636.38元，2021年03月19日到期，實際槓桿9.3倍，活躍條款、高槓桿。牛證方面的貼牛選擇可留意騰訊牛(67748)，與現價有約11.5元收回距離，收回價563.99元，行使價561.49元，換股比率100，槓桿比率33.9倍，高槓桿貼牛。並可留意收回價稍遠的騰訊牛(63701)，收回價540元，行使價537.5元，換股比率500，槓桿比率13.7倍，近35.5元收回距離牛證。
投資者如看淡，認沽證方面可留意屬行使價500元以上、2個月期以上產品中，槓桿最突出的騰訊沽(20162)，行使價505.38元，2021年03月25日到期，實際槓桿9.7倍，行使價500元以上、2個月期以上產品中，槓桿最高。價外選擇可留意年期約4個月的高槓桿騰訊沽(28854)，行使價475.68元，2021年04月20日到期，實際槓桿8.9倍，價外、高槓桿。熊證方面可留意屬市場上首三高槓桿之一的騰訊熊(63392)，與現價有約24.5元收回距離，收回價600元，行使價602.5元，換股比率500，槓桿比率18.7倍，市場上首三高槓桿之一貼熊。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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