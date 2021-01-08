港元隔夜拆息升至0.06厘

2021年01月08日 11:23
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升上0.06厘；1星期升至0.08厘；與樓按相關的1個月報0.134厘；3個月企0.29厘水平。
    8/1/2021
    隔夜 0.06464厘
    1星期 0.08304厘
    2星期 0.10750厘
    1個月 0.13482厘
    2個月 0.20232厘
    3個月 0.29232厘
    6個月 0.52696厘
    12個月 0.66161厘
    7/1/2021
    隔夜 0.03881厘
    1星期 0.07554厘
    2星期 0.10679厘
    1個月 0.13304厘
    2個月 0.20161厘
    3個月 0.29821厘
    6個月 0.52768厘
    12個月 0.66232厘
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