港元隔夜拆息升至0.06厘
2021年01月08日 11:23
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升上0.06厘；1星期升至0.08厘；與樓按相關的1個月報0.134厘；3個月企0.29厘水平。
8/1/2021
隔夜 0.06464厘
1星期 0.08304厘
2星期 0.10750厘
1個月 0.13482厘
2個月 0.20232厘
3個月 0.29232厘
6個月 0.52696厘
12個月 0.66161厘
7/1/2021
隔夜 0.03881厘
1星期 0.07554厘
2星期 0.10679厘
1個月 0.13304厘
2個月 0.20161厘
3個月 0.29821厘
6個月 0.52768厘
12個月 0.66232厘
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