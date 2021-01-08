長遠房屋供應緊絀　支持樓價平穩

踏入2021年，雖然疫情未退卻，不過疫苗面世為疫情帶來曙光，樓市有望重拾動力。市場預計，今年料有約3.3萬伙新盤有機會登場，當中元朗繼續成為供應重鎮，市區就以啟德及將軍澳供應較充足，隨着東九龍發展項目陸續落成，未來市場焦點將由西九轉至東九，預期新盤戰況激烈，將同時帶旺二手交投，樓市氣氛料穩中向好。

另一方面，政府今個財政年度第4季將推出3幅住宅官地，連同鐵路項目、私人發展及重建項目，總共可提供約4,800伙。連同頭三季，整個財政年度合共有12,870伙私人住宅供應，接近全年供應目標，數字按年輕微回升，不過數目仍創十年來次低。政府於最新施政報告主要着墨於增加房屋供應，不過明日大嶼等項目發展需時，預料短期內私人住宅供應難以大幅增加，對樓市有支持。

至於樓價，差餉物業估價署最新數據顯示，今年11月份私人住宅售價指數連跌兩個月，跌幅有所收窄，今年首11個月仍升0.32%。不過數字有所滯後，未完全反映第四波疫情及限聚措施的影響，12月份數字有機會進一步下調。

雖然如此，目前房屋供應仍緊絀，加上各地政府推行量化寬鬆，市場水浸，帶動息口低企，吸引資金流入磚頭。隨着疫苗即將到港，疫情預期將見曙光，對樓市起正面作用。

香港置業行政總裁 李志成

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