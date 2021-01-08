葉尚志：恒指1月有望上試29714點

恒指周五(8日)開市做好，升超過1%。第一上海首席策略師葉尚志指大市受資金流入所推動，雖然不排除指數繼續向上之際會有調整，惟調整幅度不大。

大市整體氣氛良好，連續4日的成交額超過2,000億元，他預料美國雖然局勢較亂，但拜登已獲得參眾兩院的話事權，除去政治不確定性，加上A股一直創新高，相信1月份將企穩27,000點，或上試去年高位29,714點。

有鑑於3隻中資電訊商將於下周一被除牌，他認為資金面雖有壓力，但不會影響基本因素，股價跌幅較大反而更值博，尤其當國際指數已陸續剔除股份，負面消息亦反映得七七八八。

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