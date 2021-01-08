瑞銀：對港商業地產股看法改善

投資銀行——瑞銀發表的研究報告指，今年傾向選擇寫字樓收租股多於零售收租股，之後才是發展商。該行將寫字樓收租股看法由「中性」升至「買入」，主要認為隨着疫苗推出及經濟復甦，料商業信心或改善。另外，相信關口重開之後來自中資企業的需求將被釋放，因為去年次季中環相關租賃活動僅佔約兩成，而2018至19年比例高達27至30%。

該行維持對零售收租股看法正面，預期今年零售銷售增長可達10%，認為本地消費情況可持續至今年。

另一方面澳門的零售銷售亦自去年第三季反彈，認為假如關口有望在6月重開，旅客在港消費將緩慢復甦。該行不認為海南的免稅行業將為香港帶來威脅，因為香港有較廣的產品和服務，加上人民幣升值及接近大灣區等亦是優勢。

該行對本地住宅市場展望穩定，認為自2019年社會不穩以來，不確定性仍持續，估計今年樓價將平穩，主要因為社會不穩加上預售供應顯著增加。

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