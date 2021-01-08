傳騰訊向內地日用品平台「興盛優選」增資1億美元

去年6月，騰訊和私募基金Primavera Capital參與了「興盛優選」的融資，當時公司估值約30億美元(約234億美元)。

據該初創公司的官網介紹，其為湖南省第一家估值超過10億美金的獨角獸企業。目前，已輻射湖南、湖北、廣東、江西、四川、重慶、陝西、貴州、河南、廣西、福建、河北和山東等13個省，直轄市及6,000多個地(縣)級城市和3萬多個鄉鎮；2019年之年度GMV達到100億人民幣，料去年的GMV達到400億人民幣。

除騰訊外，該初創公司還吸引了今日資本、春華資本、美國KKR、鐘鼎資本、紅杉資本、老虎基金和淡馬錫等十餘家投資機構。

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