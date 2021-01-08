今年樓市審慎樂觀　二手樓繼續旺？

踏入2021年先祝大家新年快樂、事事順景，過去一年樓市出現一手靜、二手旺的情況。按發展商成交紀錄冊，去年整體新盤銷售不足14,500伙，較2019年勁減22%，亦是自一手新例實施以來的新低。不過同時間，去年全年二手逼近4.7萬宗，按年增加14%，主要受惠於政府放寬按揭保險上限，加上推盤量減少，令部分一手客源轉投二手樓。

無可否認過去的2020年，對於不少行業來說，都是相當艱苦的一年，新冠疫情肆虐下，全球經濟大受打擊，本地經濟亦仍未走出衰退，更已經是連續兩年出現負增長，亦是有紀錄以來的首次。當然踏入新一年情況亦不會即時逆轉，或許困境未盡、但亦漸露曙光，隨着疫苗的面世，相信今年經濟可望出現轉機，最後亦祝願2021年，無論經濟、樓市都顯著反彈。

Q房網香港董事總經理 陳坤興

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020