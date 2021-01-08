沈振盈：以不變萬變 待下周再作部署

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，民主黨候選人拜登確認當選美國總統，相關明朗因素消除。恒指周五(8日)暫時升約300多點，上破27,800點水平，似乎仍有機會再挾多一浸。

不過，大師指在拜登正式就任前，大市雖然仍以反覆向上為主，但有挾倉成分存在，未係時候做淡，亦暫不宜高位追貨，以不變應萬變。他補充，美國10年期國債孳息率持續上升，留意短期內尤其是下星期或有震盪，屆時可待回吐買貨，但亦應以落後股份為主。

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