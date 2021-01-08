【瑞通推介】恒指再破頂　投資者追熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國政治不明朗消除，美股隔晚再創收市新高，道指收報31,041點，升211點(或0.69%)。恒指上日收報27,548點，跌143點(或0.52%)，結束6日升勢。今早曾升逾280點，重上27,800點，再創近11個月高位。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾5,300萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入約470萬元，反映投資者預期大市跌勢未止。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點，而熊證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點。

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