【瑞通推介】恒指再破頂 投資者追熊
2021年01月08日 12:14
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美國政治不明朗消除，美股隔晚再創收市新高，道指收報31,041點，升211點(或0.69%)。恒指上日收報27,548點，跌143點(或0.52%)，結束6日升勢。今早曾升逾280點，重上27,800點，再創近11個月高位。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾5,300萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入約470萬元，反映投資者預期大市跌勢未止。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點，而熊證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點。
美國紐約證券交易所重啟三大中資電訊股除牌計劃，中移動(00941)昨在成交急增下顯著受壓，以接近全日低位43.3元收市，下挫7.18%，盤中險守43元，但以跌幅計少於另外兩隻中資電訊股。中移動今早低開近10%，低見39元的52周低位，其後跌幅收窄至約4%。昨有約40億元北水淨買入中移動，輪證資金流方面，逾3,400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流出。
吉利汽車(00175)上月銷量按年增19%，按月增長2%，並把2021年的銷量目標按年提高約16%，配合有券商看好今年中國乘用車市場周期性需求復甦，以及據報吉利及戴姆勒計劃於明年推出首款合資電動SUV，吉利昨最多飆7.75%至28.5元的約三年高位，收報27.8元，升5.1%。今早再漲逾15%，高見32元的歷史新高。昨有約1億元北水淨賣出吉利。輪證好倉錄逾6,000萬元淨流出，淡倉同日則有逾880萬元淨流入。
早前接連破頂的小米(01810)連日出現較深調整，昨收跌5.6%於32元，失10天線，並較周二高見的35.9元上市高位累計回落10.86%。小米今早一度回升逾4%，重上33.4元。昨有近7.6億元北水淨賣出小米，輪證資金流方面，逾8000萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾170萬元淨流出。
京東(09618)昨曾下瀉5.9%至343.4元，收市跌幅收窄至3.84%，報351元。市場日前憧憬京東擬分拆旗下京東物流於今年第二或第三季在港上市。京東今早曾跌逾2%，下試340元水平。昨有逾2500萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾740萬元淨流出。
有傳華府擬將騰訊(00700)和阿里巴巴(09988)列入投資黑名單，但計劃仍在審議並存變數。騰訊昨以全日最低位568.5元收市，走低4.69%，連穿20天和50天線，六個交易日升勢亦告終。雖然騰訊手遊上月收入增長依然強勁，但中資科技股依然面對美國的持續打壓，包括近日美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美企及個人參與8款中國軟件的交易，與騰訊有關的軟件包括微信支付、QQ錢包、騰訊QQ。騰訊今早回升逾1%，觸及578元。昨有超過46億元北水淨買入騰訊。輪證好倉錄逾6,700萬元淨流入，淡倉同日則有近2,300萬元淨流出。
瑞通相關認股證之選擇：
中移輕微價外、中短期購(27351)，行使價：46.88元，2021年7月到期，實際槓桿：4.9倍
吉利價內、中短期購(29335)，行使價：30.93元，2021年5月到期，實際槓桿：3.7倍
吉利價外、中短期沽(28318)，行使價：22.3元，2021年5月到期，實際槓桿：4.4倍
小米輕微價外、中短期購(20787)，行使價：35.23元，2021年5月到期，實際槓桿：4.2倍
小米輕微價外、中短期沽(28315)，行使價：29.88元，2021年7月到期，實際槓桿：3.3倍
京東輕微價外、短期購(25738)，行使價：396.18元，2021年3月到期，實際槓桿：8.9倍
京東輕微價外、短期沽(18178)，行使價：310.99元，2021年3月到期，實際槓桿：8.2倍
中芯輕微價外、中短期購(19665)，行使價：28.33元，2021年4月到期，實際槓桿：3.5倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(50320)，收回價：27210點，槓桿比率：42倍
恒指熊證(54447)，收回價：28290點，槓桿比率：44倍
中移熊證(62051)，收回價：48.28元，槓桿比率：3.8倍
吉利牛證(67393)，收回價：25.28元，槓桿比率：4.3倍
小米牛證(62325)，收回價：30.99元，槓桿比率：13.6倍
小米熊證(60642)，收回價：37.88元，槓桿比率：5.4倍
京東牛證(67325)，收回價：325.7元，槓桿比率：9.5倍
京東熊證(67321)，收回價：388.88元，槓桿比率：6.1倍
中芯牛證(67331)，收回價：19.88元，槓桿比率：3.5倍
中芯熊證(56828)，收回價：25.6元，槓桿比率：8.6倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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