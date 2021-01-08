內地疫情反彈春運有變？企業紛紛諗計留員工原地過年

農曆春節將至，內地卻於此時出現疫情反彈，故多省市呼籲外地勞工在原地過節，不要回鄉。其中，浙江省出奇招，發布通知鼓勵企業發放「留崗紅包」，要外地員工盡量留在當地過年，降低疫情風險。

內媒報道，浙江省的通知指出，鼓勵外地員工原地過年，需要更多「暖心」措施，例如企業發放「留崗紅包」、改善就餐條件、安排文化旅遊等活動，吸引外地員工盡量留在當地過年，有條件的地區可給予適當補助。

● 鼓勵錯峰放假 減少人群聚集

通知特別提到，鼓勵企業盡可能將原籍在中高風險地區的員工留在本地。對需返鄉過年的外地員工，則要引導企業錯峰放假，儘量減少出行壓力，降低疫情防控風險。

此前北京市官方率先呼籲公務員、國企員工與市民在北京過年。之後響應的省區持續擴大，貴州、湖北、浙江、陝西等省及一些地級市政府，也大力呼籲原地過年。

● 鐵路免費退票

據中國鐵路官方微博周三(6日)公布，針對近日全國部分地區出現多點零星散發病例和局部聚集性疫情，為配合各地政府減少人員流動、減少旅途風險、減少人員聚集疫情防控政策的落實，鐵路部門對旅客列車車票退票規定做出調整即自1月7日起，旅客在車站、鐵路官網等各渠道辦理1月6日晚前已購列車的有效車票退票時，均不收取退票手續費，購買的鐵路乘意險一同辦理。

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