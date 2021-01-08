新世界發展完成發行可持續發展掛鈎債券

是次發行吸引國際ESG投資者(約80%)的踴躍支持，當中包括亞洲和歐洲的知名基金經理、資產經理和保險公司，發行簿記峰值錄得6倍超額認購。該交易的最終定價為T+275個基點，意味着新發行溢價為負5個基點，成為新世界發展至今以美元計價的公開發行

債券中收益率最低之債券。

該10年期2億美元債券、年息率3.75%的可持續發展關鍵績效目標與新世界發展最新的「可再生能源藍圖」一致，並承諾於2025/26財政年度完結前在位於大灣區的出租物業採用100%可再生能源。該批債券集資所得將用於實現新世界可持續發展的長遠措施及用作其他一般企業用途。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020