三星電子料上季經營利潤增25%

三星電子周五(8日)發出盈利指引，預測2020年第四季經營利潤為9萬億韓圜，按年增長25.7%；銷售額約61萬億韓圜，按年增長1.87%。

外媒報道指，該公司表示，與第三季相比，預料第四季營業淨利和合併營收均下降，部分原因是晶片需求疲弱以及手機領域的激烈競爭。三星7至9月的營業利潤12.35萬億韓圜。

另外，南韓媒體引述該公司初步數據，2020年全年經營業潤為35.95萬億韓圜，按年增加29.46%；銷售額為236.26萬億韓圜，按年增加2.54%。

三星電子在南韓的股價漲逾2%。

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