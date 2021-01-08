調查：港人對經濟發展信心疲弱　最憂慮就業

香港城市大學公布2020年第四季兩岸及港澳消費者信心指數顯示，香港消費者整體指數錄得64.1，較上一季度上升11.7%，但按年下降6.7%。所有消費者信心指數於本季度均有上升，當中購買房屋指數增幅最大，較上季升約35%。不過，所有分指數均在75分以下，顯示港人對各個範疇仍未能回復信心。

消費者在經濟發展的信心持續偏弱，港人對這方面的分指數為58.9，較去年同期下降9.8 %；惟較上一季度輕微上升0.3%，反映港人對經濟發展的信心持續偏弱。港人對目前經濟狀況的信心指數為53.6，相比上一季度上升4.3%。港人對未來三個月經濟發展的信心指數為62.5，較上一季度則輕微下降1.7%。分指數的絕對數值較低，反映消費者對本港的經濟發展狀況相當擔憂，是信心最弱的範疇之一。

消費者信心指數在五個範疇均錄得上升，包括購買房屋、投資股票、就業狀況、物價狀況和生活(消費)狀況。當中，港人對購買房屋的整體信心指數為62.9，脫離信心最弱的範疇，第四季按年大幅上升19.8%，亦較上一季度升35.3%。對目前購買房屋的信心指數為62.6，與上一季度的信心指數相比顯著上升36.7%；對未來三個月購買房屋的信心指數為63.1，較上一季度大幅上升34.3%。結果顯示市民對購置房屋的信心明顯上升，但分指數絕對數值仍然偏低，反映市民對購買房屋的信心仍然不足。

港人對投資股票的整體信心指數為62.5，較上一季顯著上升17.7%，但按年下降7.1%。對目前投資股票狀況的信心指數為61.2，較上一季度明顯上升17.2%；對未來三個月狀況的分指數為63.3，亦較上一季度大幅上升17.9%。這顯示與上個季度相比，市民對投資股票的信心顯著上升。但是信心指數絕對數值仍偏低，顯示市民對投資股票仍然欠缺信心。

就業狀況方面，港人的整體信心指數錄得58.9，與上一季度相比明顯上升11.3%，但較去年同期下跌12.4%。港人對目前就業狀況的信心指數為54.6，較上一季度大幅上升20%；對未來三個月的就業信心指數為61.8，較上一季度上升6.9%。目前和預期分指數的絕對數值都較低，表示港人對就業狀況持續擔憂，是信心最弱的範疇之一。

港人對物價狀況的整體信心指數為67.4，較去年同期下降11.5%，惟較上一季度上升8.7%，反映市民在這範疇信心慢慢回升。港人對目前物價狀況的信心指數為63.3，較上一季度上升5.1%；對未來三個月物價的信心指數為70.1，較上一季度上升10.9%。結果顯示，消費者對物價狀況的信心指數稍為上升，但信心仍然不足。

香港消費者對生活(消費)狀況方面的整體分指數為74.2，比去年同期下降11.1%，但較上一季度則上升4.5%，仍是港人較有信心的範疇。對目前狀況的信心指數為75.9，相比上一季度輕微下降2.1%。港人對未來三個月生活狀況的信心指數為73，與上一季度相比上升9.4%。總體來看，香港消費者對生活(消費)狀況的信心回升。對未來三個月生活狀況的信心指數絕對數值偏低，顯示市民對預期生活狀況仍未能回復信心。

總體來看，整體指數結果與上個季度相比有顯著的上升。這是因為市民對各個範疇的信心回升，其中以購買房屋、投資股票和就業狀況這三方面的信心升幅較多，均超過11%。不過，從絕對數值上看，香港消費者的信心仍然處於低水平，特別在對未來經濟發展及就業狀況最為擔憂，可能是近期的疫情所造成。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020