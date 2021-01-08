盈翠半島套三房戶1195萬易手　劈價105萬元

利嘉閣彭錦添表示，青衣盈翠半島6座高層F室，實用面積約670方呎，套三房間隔，望汀九橋海景，去年11月中開始放盤，原叫價1,300萬元，經議價後減價105萬元或約8.1%，最後以1,195萬元成交，呎價約17,836元。據了解，原業主於2014年6月以約695萬元購入，持貨至今逾6年，帳面獲利約500萬元，物業升值約72%。

上址為青衣1月首宗二手買賣，屋苑現時約有60個放盤，最低入場價由799萬元起。

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