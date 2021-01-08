跟進美國禁令 高盛將所有恒指牛熊證停牌並撤回上市地位
2021年01月08日 15:00
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美國總統特朗普在退任前不斷針對中企推出投資禁令，事件仍在發酵。除了多家國際指數公司將受影響的中企剔出系列指數目，更有美資輪證發行商將包括相關中企的衍生工具停牌並退市。
當中，投行高盛將所有恒指牛熊證停牌，並撤回上市。有分析指，恒指成分股內，包括在美國制裁清單內的中移(00941)及中海油(00883)等股份。更極端的情況是，外資基金避險下，要焗沽恒指相關股份甚至被動指數基金，則影響會更大和更深遠。
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