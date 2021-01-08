大凶兆？日本發布緊急事態宣言　或預示首季經濟再現負增長

日本新型肺炎疫情險峻，當局已在7日針對首都圈1都3縣發布「緊急事態宣言」。日媒引述經濟學家預測，日本個人消費將急劇減少，致令今年首季日本的GDP恐重回負增長水平。

日媒引述統計指，10名經濟學家預測，顯示日本今年首季DP增長平均預測值，為年減2.4%；10人中有9人預測會是負增長，但如果排除「緊急事態宣言」這一因素的話，原本的平均預測值將是年增1.5%。

日本上次發布緊急事態宣言是在去年的4月，結果2020年4至6月的GDP年減27.8%，創有紀錄以來最大縮幅；但日本GDP增長在去年7至9月重回正增長水平，年增22.9%，去年11至12月平均預測值則是年增3.6%。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020