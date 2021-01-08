啟德MONACO首推80伙　入場費596萬元起

2021年新盤開售潮揭開序幕。會德豐地產主席梁志堅稱，去年疫情下，市況雖然一般，但集團仍售出超過1,000伙，套現逾115億港元；旗下啟德MONACO今年率先開售，售價不太進取，希望可以開出紅盤。

該公司常務董事黃光耀表示，項目首張價單推出80伙，間隔開放式至三房戶，實用面積280至762方呎，扣除最高20.5%折扣後，折實售價由596.6萬元起，最低呎價僅20,368元起，折實平均呎價22,669元，屬啟航置業價，折實市值近8億元，售價參考同區項目售價，發展商會提供一、二按安排。

該公司總經理(業務拓展)楊偉銘補充，發展商是次特別為樓價超過按保計劃上限的兩房單位，提供備用二按，最高貸款額30%，首24個月免息免供，一、二按合共貸款額可達80%。而三房戶可獲一按貸款額最高80%，同樣首兩年免息免供，買家無須壓力測試。項目示範單位明日(9日)起正式開放，會加強防疫措施。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020