疫下更多人審視財務狀況　滙豐重點發展財富管理等業務

滙豐銀行香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹表示，疫情下外圍環境不明朗，客戶危機感上升，更多人查詢長遠理財和退休計劃，重新審視財務狀況。現時銀行分行交易中有9成已可網上進行，因此銀行需改變過往收取手續費作為主要收入之一的模式，轉為重點發展財富管理等業務。

對於虛擬銀行競爭，他認為，傳統銀行亦有互聯網和手機應用程式等電子平台，倘若虛銀沒有具吸引力的產品和服務，並不能為客戶提供任何價值，又認為無論經濟好景與否，安全和信任都是客戶選擇銀行的重要因素。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020