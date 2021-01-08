分析指中國經濟快速復甦正威脅美元霸權

綜觀全球，在疫情中，中國經濟是最快走出衰退，重拾經濟增長的主要經濟體，這令二戰以來一直坐享霸主地位的美元受到挑戰。

美國在控制疫情和重振經濟上的舉步維艱，加上近期的政局混亂，與中國的經濟復甦和政經穩定形成鮮明的對比，這反映在美元的弱勢和人民幣的強勢身上。外電報道，投資者正積極增持人民幣資產，嘗試用人民幣進行交易，甚至已經開始重新審視其作為儲備貨幣的可能。

當然，多年來市場一直談論美元作為世界儲備貨幣地位的盛衰。在人民幣冒起之前，關於取代美元地位潛在幣種的議論焦點都集中在歐元身上。只是到頭來沒有任何東西能夠撼動支撐美元霸主地位的兩股力量：一是美國於世界經濟成長引擎作用，二是危機時期美元的無法取代的避險角色。

不過，隨着這兩大支柱因素正受到疫情及政局動盪打擊，美國強勢備受動搖。反觀人民幣，得益於中國經濟出色表現以及資產少受疫情影響，市場需求可觀兼具能見度，吸引各方資金流入投資。

外電引述Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler更表示，世界經濟的中心正在從已經維持了500年的北大西洋向太平洋轉移，這種趨勢會逐漸在外匯市場上得到體現。

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