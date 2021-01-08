奢侈品業最大併購案　LVMH宣布完成收購Tiffany

歐洲跨國奢侈品集團LVMH今(8)日宣布，已經完成美國珠寶品牌Tiffany收購案，此案雖經歷殺價討論，最終收購價為158億美元，是奢侈品業史上規模最大的併購交易，而成立183年的Tiffany正式收歸LVMH旗下。

LVMH在聲明中指出，收購Tiffany將對集團鐘錶珠寶部門產生巨大變化，董事長兼執行長Bernard Arnault亦在聲明中表示，熱切歡迎來自Tiffany及集團中的優秀員工，Tiffany是全球象徵性的品牌，對於加速實現增長與創新的能力充滿信心。

LVMH是全球最大的奢侈品集團，旗下包括酒類、時裝與皮件、香水與美妝產品、腕錶和珠寶、精品零售等75個子品牌。

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