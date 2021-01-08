大摩將阿里巴巴美股目標價降至320美元
2021年01月08日 15:49
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（Getty Images圖片）
投資銀行--摩根士丹利發表的研究報告預測，阿里巴巴(09988)截至去年12月底止第三財季收入達2,160億人民幣，按年升33.8%，按季增長39.3%；估計非通用會計準則EBITDA錄615億人民幣，按年升21.4%，按季增49.2%，EBITDA毛利率達28.5%；料非通用會計準則純利錄得572億人民幣按年升17.7%，按季升16.1%。
該行表示，維持對阿里巴巴美股(美股：BABA)「增持」的投資評級，但將目標價由345美元降至320美元，此相當於預測2022財年非通用會計準則市盈率19倍。
外電引述消息指，美國政府正考慮限制美國投資者投資阿里巴巴及騰訊控股(00700)，惟消息未得到證實。考慮到一旦落實相關美國投資禁令，或會潛在遭美國進行下市及剔出指數，觸發相關資金拋售壓力，對阿里巴巴構成不明朗因素，故該行下調阿里巴巴2021財年至2023財年非通用會計準則純利預測1至2%，主要是將毛利率預測向下修訂，並指在行業中首選股未有列出阿里巴巴，而該行在內地互聯網股首選為騰訊、美團(03690)、拼多多(美股：PDD)及嗶哩嗶哩(美股：BILI)。
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