傳新股現代中藥超購逾30倍　下周五掛牌

該公司是次發售1.5億股，其中90%國際配售，10%公開發售，發售價介乎每股0.92至1.47元，集資最多2.21億元，預期下周五(15日)掛牌。

集資所得約43.1%將用於提高及擴大產能，進一步生產主要膠囊處方藥；約16.4%將用於擴大華南及華東的分銷網絡；約10%將用於提高品牌知名度；約19.5%將用於進一步加大研發力度；約3.3%將用於升級IT系統；約7.7%將撥作營運資金及用作其他一般公司用途。

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