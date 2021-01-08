傳新股醫渡科技以上限26.3元定價

該公司是次發售1.5645億股，其中90%國際配售，10%公開發售，集資最多41.15億元，預期下周五(15日)掛牌。

另外，是次引入8名基礎投資者，合共認購總額2.1億美元(約16.27億港元)等值股份，包括奧博資本(OrbiMed Funds)、加拿大退休金計劃投資委員會、汶萊投資局旗下Yaqut Sdn Bhd、騰訊、銘基亞洲、3W Fund Management及中國東方。

騰訊原持有醫渡科技2.73%股權，由於其於上市時以基投身份「加碼」投資，假設超額配股權未獲行使，以定價計，是次增持3.77%股份，換言之，騰訊合共持有6.5%。

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