【產經直播】港股隨時上破兩萬八？
2021年01月08日 15:59
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隔晚美股做好，港股周五(8日)跟隨向好，全日升329點，收報27,878點，成交額逾2,700億元，升市加上交投活躍，恒指突破兩萬八無難度？
新能源汽車股表現強勢，有傳吉利汽車(00175)協助生產智能電動車，股價最多升超過兩成，創歷史新高，大行摩通上調目標價至50元，評級亦升至「增持」，真係咁睇好？至於比亞迪股份(01211)及長城汽車(02333)同樣破頂，有貨食胡先？無貨又點部署？
內需股繼續有追捧，餐飲股頤海國際(01579)最多升超過6%、海底撈(06862)破頂，至於北水愛股農夫山泉(09633)亦創新高；而體育用品股安踏體育(02020)抖完一日又再創歷史新高。想入貨揀邊類至好？
中資電訊股股價低處未算低，除被紐交所將其ADS除牌及被富時羅素指數剔除外，最新場外交易平台OTC亦禁止買賣包括三大中資電訊股在內10多隻中資股，雖然北水持續流入，但中國移動(00941)即市曾失守40元關口，中國電信(00728)及中國聯通(00762)亦偏軟，低撈值博率有幾高？
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