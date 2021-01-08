二手樓價指數按周升1%　新界兩區反覆上落

中原城市領先指數CCL最新報178.13點，創19周新高，按周升1.08%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.48點，按周升0.66%。CCL(中小型單位)報177.99點，按周升0.74%。三大整體指數齊升2周，CCL累升1.28%，CCL Mass累升0.83%，CCL(中小型單位)累升0.85%。樓價有望結束反覆爭持，有回升的迹象。

CCL(大型單位)報178.83點，創22周新高，按周升2.89%，升幅為89周以來最大。豪宅樓價連升5周共4.33%，為83周以來(即2019年6月後)首見。顯示山頂文輝道住宅地王截標前，豪宅樓價已經開始回升。

分區樓價走勢各自發展，港九市區齊升2周，新界兩區卻反覆上落。港島CCL_Mass報187.52點，創18周新高，按周升0.86%，連升2周共1.33%。九龍CCL_Mass報176.72點，創8周新高，按周升0.76%，連升2周共1.67%。新界西CCL_Mass報163.09點，按周升2.27%，升幅為13周以來最大，但上周指數創37周新低。新界東CCL_Mass報186.43點，創43周新低，按周跌2.03%，跌幅為8周以來最大。

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