歐股早市上揚　BioNTech飆4%

歐股跟隨環球股市向上，英股報6,866點，升9點或0.14%；德股報14,084點，升116點或0.83%；法股報5,710點，升40點或0.71%。

英國地產建築商巴萊特開發公司(Barratt Developments)上半年銷售狀況超過了預期，計劃恢復派發股息，股價升2.73%。

瑞士信貸集團料第四季因為不動產抵押貸款證券撥備8.5億美元，而錄得淨虧損，股價跌1.59%。

瑪莎百貨在截至12月26日的13周內，銷售額按年下降8.4%，至27.7億英鎊，股價仍升逾1%。

實驗室研究表明，輝瑞和BioNTech疫苗可有效抵抗在英國和南非發現的變種病毒，BioNTech股價升4.32%。

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