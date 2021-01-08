金價高位回落 道期升113點
2021年01月08日 16:11
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美匯指數再度重上90關；港匯反覆處7.7530；離岸人民幣(CNH)報6.4693；美元兌日圓升上104水平；歐元跌至1.2216；英鎊見1.3563。金價高位插水，現報1,885美元。布油挑戰55美元，紐油報51.15美元。道指期貨升113點。
●市後關注點
-18:00 歐元區11月失業率
-21:30 美國12月非農業職位增長；美國12月失業率
●恒生指數全日漲329點或1.19%，報27,878點；國企指數升158點或1.47%，報10,955點；恒生科技指數漲229點或2.73%，報8,630點。主板成交逾2,702億港元，為2018年3月以來最多。恒指全周累漲647點或2.37%。吉利汽車擬成立公司拓展智能電動車市場，刺激股價破頂，全日炒高19.6%，報33.25元。3大中資電訊股繼續捱沽，中國移動挫逾4%，中國電信瀉3.44%，中國聯通跌0.89%。https://bit.ly/2LxgMI8
-被禁在美場外交易，中芯漲9%，中車中鐵建受壓。
-跟進美國禁令，高盛將所有恒指牛熊證停牌並撤回上市地位
●滬綜指跌6點結束6連升，本年首周漲2.7%。https://bit.ly/396LX5m
●世界黃金協會：去年11月全球央行淨購金量再次正轉負。
●南韓起亞汽車股價飆逾一成，創2012年以來新高。
●汽車晶片短缺，本田本月產能將削減約4000輛。
●三星電子料上季經營利潤增25%。
●大凶兆？日本發布緊急事態宣言，或預示首季經濟再現負增長。
●騰訊有份！途虎養車傳計劃上市，集資至少15億元。
●中科院料今年內地經濟增長8.5%。
●人民幣狂飆，中國家電企業快捱不住了…
●深圳寫字樓租金連續9季下跌，今年空置率或續升。
●富時羅素下周一起從全球指數中剔除3家中國電訊商。
●MSCI剔出中移、中電信及聯通，三股受壓。
●調查：港人對經濟發展信心疲弱，最憂慮就業。
●啟德MONACO首推80伙，入場費596萬元起。
●二手樓價指數按周升1%，新界兩區反覆上落。
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