富達：去年強積金成員登入網上平台及App次數增加6成

富達數據顯示，2020年使用富達強積金網上平台及手機應用程式(App)的活躍用戶比例明顯上升，平均每名用戶的登入次數較2019年多6成，最常用的網上功能是檢閱帳戶資料、管理投資選項及瀏覽交易紀錄，反映有更多的成員選擇使用網上及手機自主管理帳戶。

該機構數據亦提及，電子可扣稅自願性強積金供款(TVC)服務於2020年1月推出後，85%的TVC申請均透過富達手機應用程式進行。

富達國際香港業務總監陸劍平表示，去年新冠肺炎疫情衝擊各地經濟，提醒大眾維持穩健財務狀況及未雨綢繆的重要性。在面對各種影響時，投資者亦應該善用各種投資工具，如積極管理強積金帳戶或在合適的情況下作自願性供款，不忘為長期財務目標作準備。

陸氏指，樂見強積金成員積極參與TVC計劃，當中以35至54歲組別的參與度最高，佔總人數超過6成。此外，亦有不少成員透過手機應用程式為TVC帳戶增加供款，數碼科技的便捷助加快累積退休儲備。

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