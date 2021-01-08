【中環剝花生】2021年金融市場新焦點！

踏入2021年，環球市場繼續唔得閒，中美不斷過招，不過，美股、港股似乎未受影響，恒指更有直撲28,000關之勢，唔通市場對中美關係緊張已司空見慣？今年又有咩投資焦點？

另邊廂新股排住隊來港上市，市場預期在中概股回歸及新經濟行業爭相上市集資下，香港今年有望重奪全球新股集資「一哥」地位，料涉及快手、京東物流等多隻百億新股，新股IPO熱潮勢必再次席捲？

今集《中環剝花生》搵嚟茂宸期貨有限公司第一副總裁丁世民，以及正榮金融業務部副總裁郭家耀一齊醒你2021年抽新股策略！仲會話你知邊幾隻新股千祈咪錯過？

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