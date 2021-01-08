張華峰促調查「股票群組」是否涉欺詐或洗黑錢

近年社交媒體及即時通訊群組湧現一大批被股票投資群組，以提供「投資貼士」為名，利誘成員買入細價股，再高位散貨，令散戶損失慘重。大埔居民聯會周五(8日)向立法會金融服務界議員張華峰遞交請願信。

張華峰在社交媒體上表示，將會去信各監管機構及執法部門，包括證監會、警方商業罪案調查科及廉政公署，調查是否涉及欺詐行為以致洗黑錢。同時希望，政府當局能夠徹查事件之餘，更應該杜絕這種事件再次發生，以免影響香港金融業界形象及國際金融中心地位。

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