傳生科企業諾輝健康下周上市聆訊　集資23億元

外媒報道指，尚未有盈利或收入生物科技企業諾輝健康計劃下周進行上市聆訊，集資最多3億美元(約23.4億港元)，高盛及瑞銀為聯席保薦人。

諾輝健康為癌症篩查服務商，目前旗下兩大家居結直腸癌篩查測試產品常衛清及噗噗管，已獲國家藥監局批准用作篩查測試。

該公司2020年上半年虧損擴大至5.52億元人民幣(下同)，2019年同期蝕1,488.3萬元，主要受累優先股的公允價值變動，若撇除相關影響，經調整虧損則收窄至5,392.5萬元，2019年同期經調整虧損5,590萬元；收入1,052.6萬元，按年下跌20.05%；研發開支按年微跌0.43%至1,047.1萬元。

是次集資所得將用於常衛清的商業化、提高結直腸癌篩查意識及提升市場滲透率、為管線產品研發提供資金、在收購或外部引進候選產品、及其他一般企業用途。

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