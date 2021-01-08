【北水追蹤】三大中資電訊股受捧 港交所小米捱沽
2021年01月08日 17:33
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港股通(8日)成交額約666.84億元，淨流入金額約165.24億元人民幣。(https://bit.ly/2nxf8uI )
資金湧入三家中資電訊股，全日淨流入最多的三隻個股分別為中國移動(00941)、中國聯通(00762)及中國電信(00728)，分別錄得淨流入111.3億、14.4億及13.99億元。全日淨流出最多的兩隻個股分別為香港交易所(00388)及小米集團(01810)，錄得淨流出15.85億及14.16億元。(見附表)
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