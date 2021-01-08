世茂集團去年合約銷售按年升15%
2021年01月08日 18:44
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世茂集團(00813)公布，2020年12月的合約銷售額約為375億元人民幣(下同)，按年升15.9%，合約銷售面積為214.23萬平方米，平均銷售價格為每平方米17,502元。
截至2020年12月31日止全年，集團的累計合約銷售總額約為3,003.1億元，累計合約銷售總面積為1,712.55萬平方米，較去年同期分別上升15%及17%，平均銷售價格為每平方米17,536元。
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