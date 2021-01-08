世茂集團去年合約銷售按年升15%

2021年01月08日 18:44
  • 東網電視
    更多新聞短片
    世茂集團(00813)公布，2020年12月的合約銷售額約為375億元人民幣(下同)，按年升15.9%，合約銷售面積為214.23萬平方米，平均銷售價格為每平方米17,502元。
    截至2020年12月31日止全年，集團的累計合約銷售總額約為3,003.1億元，累計合約銷售總面積為1,712.55萬平方米，較去年同期分別上升15%及17%，平均銷售價格為每平方米17,536元。
    --------------------------
    【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
    香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
    《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
    一個電話，滿足您資金需要。
    ．物業一按二按．公居屋貸款
    ．業主私人貸款．中小企貸款
    查詢：2525 3535
    網址：https://bit.ly/2Xvlfys
    WhatsApp：https://wa.me/85293210040
    忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
    放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020