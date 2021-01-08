陳唱國際預期投資錄得未變現虧損

集團截止2020年上半年6個月的期間已錄得稅後虧損4,600萬港元。根據未經審核綜合管理帳目的初步評估，在此期間內集團核心事業的營運與活動，預期將產生輕微虧損亦或是稅後的微利。由於評估程序仍在進行中，因此未考慮任何重大的資產評估收益或投資資產的其他收益。因此，目前尚無法將集團在此期間的稅後淨利潤結算完成並與2019年同期錄得的稅後盈利3.11億元相比較。

集團包含旗下亞太地區的業務營運在此期間均遭受到新型冠狀病毒疫情大流行的嚴重衝擊。

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