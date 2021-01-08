保利文化發盈警
2021年01月08日 18:48
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保利文化(03636)發盈利預警，截至2020年12月31日止年度未經審核綜合管理帳目的初步估計，受新型冠狀病毒疫情的持續影響，及公司附屬公司保利影業投資有限公司部分長期資產、應收款項以及存貨等事項在本年度計提相應的資產減值準備等原因，集團經營利潤下降，預期本年度之公司權益股東應佔期內虧損將錄得約3至4億元人民幣。截至2019年12月31日止年度之公司權益股東應佔期內利潤約為0.497億元人民幣。
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