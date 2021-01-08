聯交所批評新明中國及執董未遵守上市規則

聯交所指，陳承守在2018年12月26日，代表新明中國旗下一家附屬公司，與獨立第三方訂立擔保協議，並為該第三方提供擔保，及收取擔保費作為報酬。在訂立該擔保協議後，於2018年12月26日至28日期間，陳氏代表該附屬公司與銀行訂立7份質押合同，以及將總值大約5.3億元人民幣的存單質押，並構成主要交易。

不過，該公司未有遵守《上市規則》規定的程序要求，而在訂立該等質押合同時，陳承守沒有通知董事會，亦沒有獲得董事會授權。該等質押合同令該公司面對重大財政風險，而陳氏並沒有採取足夠步驟保障該附屬公司質押的資產。

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