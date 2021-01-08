樓價UPDATES：東涌映灣園一周12宗成交

屯赤隧道通車效應帶動下，東涌區成交持續活躍，區內指標屋苑映灣園於1月短短一星期內，已錄12宗買賣，按月升約4%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔修頓花園1月錄得首宗成交，單位為修頓花園高層8室，實用面積516方呎，兩房間隔，11月底放盤，原先叫價1,100萬元，後減至1,000萬元，最終以960萬元易手，實用呎價18,605元，新買家屬於區內租客。

●鰂魚涌康景花園1月暫錄得2宗買賣，其中C座高層5室，實用面積560方呎，三房間隔，叫價885萬元，最終以871萬元易手，實用呎價15,554元，原業主於2012年3月以478萬元買入，持貨近9年，帳面獲利393萬元，單位升值82%。

●西灣河新成中心B座高層5室，實用面積353方呎，兩房間隔，原業主以598萬元放盤，累減23萬元，減幅3.8%，以575萬元易手，做價創屋苑同類單位近期新高，實用呎價16,289元。新買家為年青上車客，由於單位全新裝修，可節省一筆可觀的裝修費，相對划算，因而購入單位。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨2期吉利徑17號低層C室，實用面積638方呎，兩房間隔，最初開價920萬元，經多番議價後，最終累減70萬元，以850萬元成交，實用呎價13,323元，原業主於2012年7月以510萬元買入，持貨8年半轉手帳面獲利340萬元，單位期內升值67%。

●長沙灣3座中層E室，實用面積約492方呎，兩房間隔，去年8月中開始放盤，原叫價880萬元，減價42萬元或約4.8%，最後以838萬元交吉沽出，實用呎價約17,033元，原業主於2010年8月以約372萬元購入，持貨逾10年轉手帳面獲利約466萬元，物業升值約1.3倍。

●長沙灣美寧中心C座中層3室，實用面積約264方呎，兩房間隔，日前最終以450萬元獲買家承接，實用呎價約17,045元，原業主早於2015年10月以約330萬元購入，持貨約5年帳面獲利約120萬元，賺價達約36%。

●啟德龍譽1A座中層E室，一房間隔，實用面積約350方呎，以822萬元放盤6個月後，獲外區客接洽，議價後減價26萬元，以約796萬元成交，實用呎價約22,743元，新買家為情侶，睇樓兩次後入市，原業主於2017年9月以約718.5萬元購入，持貨滿3年後易手，是次轉售帳面賺約77.5萬元，物業升值約10.8%。

●九龍灣德福花園T座中高層12室，實用面積545方呎，兩房間隔，原以820萬元叫價放盤，吸引睇樓已1年之外區客承接，經過多次議價，終以785萬元成交，減價35萬，減幅約4.3%，實用呎價約14,404元。

●茶果嶺麗港城21座高層F室，實用面積517方呎，兩房間隔，享內園景，最初開價770萬元，現以750萬元易手，實用呎價14,507元，新買家為首次置業人士，加上單位有裝修，可省卻部分費用，又可即買即住，議價後即入市自用。

●將軍澳中心9座低層B室，實用面積約438方呎，兩房間隔，望園景，去年三月開始放盤，原業主開價740萬元，經議價後減價17.2萬元或約2.3%，最終以722.8萬元沽出，實用呎價約16,502元，新買家為一對夫婦，經過10年打拼，升為父母，終於入市上車。

●將軍澳維景灣畔1月暫得5宗買賣，屋苑12座中層F室，望園景，兩房間隔，實用面積約529方呎，以910萬元放盤20日後，獲外區客接洽，議價後減價50萬元，以約860萬元成交，實用呎價約16,257元，新買家為首置客，原業主於2003年9月以約249萬元購入，轉售帳面賺約611萬元，物業升值約2.5倍。

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新界區

●東涌映灣園1月短短一星期內錄得12宗買賣，按月升約4%，其中7座中層G室，實用面積736方呎，套三房間隔，叫價830萬元，議價後以825萬元沽出，實用呎價11,209元，單位現有租客居住，租約至今年5月，雙方同意以長成交期交吉出售，新買家為用家，原業主為外籍人士，2010年以330萬元買入，持貨約10年轉售，帳面獲利495萬元，同業主於去年8月亦沽出同屋苑另一個兩房單位，合共套現約1,485萬元。

●青衣海欣花園6座中低層B室，實用面積約467方呎，兩房間隔，望內園景，去年9月開始放盤，原叫價710萬元，經議價後減價44萬元或約6.2%，最後以666萬元成交，實用呎價約14,261元，原業主於2013年9月以約410萬元購入，持貨至今逾7年轉手帳面獲利約256萬元。

●荃灣綠楊新邨J座中層4室，實用面積582方呎，三房間隔，叫價880萬元，累減35萬元，以845萬元沽出，實用呎價14,519元，原業主初時企硬叫價880萬元，隨着第四波疫情遲遲未退，終讓步減至市價沽出，新買家為區內業主。

●荃灣海之戀9座低層E室，實用面積761方呎，套三房連儲物房間隔，設有梗廚，享海景，月租叫價27,500元，減租500元，以27,000元租出，實用呎租35.5元，新租客為家庭客，業主於2017年6月以1,082.6萬元一手買入，現租出單位，租金回報約3厘。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居3座高層G室，實用面積548方呎，三房兩廳間隔，業主調整租金，累減1,500元，租客遂便決定以12,000元租入，實用呎租21.9元，如以同類型單位銀行估價約605萬元作計算，該單位的租金回報率可達2.4厘。

●元朗世宙1座低層A室，實用面積646方呎，套三房連儲物房間隔，叫價830萬元，議價後以820萬元沽出，實用呎價12,694元，新買家為區內分支家庭，原業主於2015年12月以648萬元一手購入，現轉手帳面獲利172萬元，單位5年升值27%。

●元朗加州花園紅棉徑雙號屋，實用面積1,377方呎，以1,468萬元沽出，實用呎價10,661元，原業主於2017年以1,280萬元買入上址，持貨約4年，是次轉手帳面獲利約188萬元，單位期內升值14.7%。

●粉嶺帝庭軒6座中層A室，實用面積421方呎，兩房間隔，開價約580萬元，議價後以559萬元獲承接，實用呎價13,278元，原業主於2001年以147萬元購入，持貨20年沽出帳面獲利412萬元，單位升值約2.8倍。

●粉嶺逸峯5座高層C室，實用面積約511方呎，兩房連儲物房間隔，叫價約720萬元放盤，獲區內客洽商承接，睇樓數次，議價後終以695萬元成交，實用呎價約13,601元，原業主於2013年4月以約505.1萬元購入，轉手帳面獲利約189.9萬元，期內物業升值近37.6%。

●粉嶺中心A座高層2室，實用面積535方呎，三房間隔，議價後以683.8萬元獲承接，實用呎價12,781元。原業主於2004年以170萬元購入單位，持貨約17年，帳面獲利約513.8萬元，升值約3倍。

●馬鞍山雅典居6座低層B室，實用面積874方呎，三房間隔，原以1,188萬元連車位放盤，其後下調至1,150萬元售出，累減38萬元或3.2%，實用呎價13,158元。

●馬鞍山海典灣3座高層C室，實用面積819方呎，三房連套房間隔，日前以1,233萬元易手，實用呎價15,055元。原業主於2014年以850萬元購入單位，持貨7年帳面獲利383萬元，單位升值約45%。

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