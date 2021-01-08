新盤項目開售潮揭開序幕　啟德MONACO入場596萬元

大批新盤醞讓出籠，2021年首個推出市場項目的開價終於揭盅，發展商並將隨即開放示範單位吸客及收票，最快下周啟動首輪銷售，為新一年新盤開售潮揭開序幕。

●啟德MONACO首推80伙 入場費596萬元起

2021年新盤開售潮揭開序幕。會德豐地產主席梁志堅稱，去年疫情下，市況雖然一般，但集團仍售出超過1,000伙，套現逾115億港元；旗下啟德MONACO今年率先開售，售價不太進取，希望可以開出紅盤。

該公司常務董事黃光耀表示，項目首張價單推出80伙，間隔開放式至三房戶，實用面積280至762方呎，扣除最高20.5%折扣後，折實售價由596.6萬元起，最低呎價僅20,368元起，折實平均呎價22,669元，屬啟航置業價，折實市值近8億元，售價參考同區項目售價，發展商會提供一、二按安排。

該公司總經理(業務拓展)楊偉銘補充，發展商是次特別為樓價超過按保計劃上限的兩房單位，提供備用二按，最高貸款額30%，首24個月免息免供，一、二按合共貸款額可達80%。而三房戶可獲一按貸款額最高80%，同樣首兩年免息免供，買家毋須壓力測試。項目示範單位明日(9日)起正式開放，會加強防疫措施。

●美聯布少明指MONACO開價吸引 租金回報可達3厘

美聯住宅部行政總裁布少明表示，啟德MONACO開價吸引，較同區銷售中項目低逾10至20%，租金回報料達3厘，吸引投資者入市。本月一手住宅成交量料達1,500宗，較12月大升。

●中原陳永傑料MONACO首批銷情理想

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，啟德MONACO為今年首個新盤，開價料已考慮第四波疫情因素，較同區一手盤做價低10至15%，入場費低於609萬元，更已返回同區3年前新盤水平，相信首批銷情理想，並全面凍結區內一手其他項目銷情。

市況方面，他估計，今年經濟料會好轉，加上疫苗將普及，本月將會提前出現小陽春，1月新盤成交量料達1,500至1,800宗。

●深水灣徑8號加推分層大宅標售

南豐集團等壽臣山深水灣徑8號，發出新銷售安排，以招標形式加推第2座9D單位發售，實用面積2,865方呎。招標日期為1月12日上午10時至11時正。

●藝里坊‧2號連沽3伙

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，西營盤藝里坊‧2號單日連售3伙，成交價由逾560.73萬至781.05萬元，呎價27,834至31,622元，套現逾2,090萬元。項目至今累售169伙，套現近13億元。

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