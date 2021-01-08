黃碧娟將成為新加坡銀行業首位女大班

落戶新加坡華僑銀行僅約1年、擔任集團副總裁兼環球批發銀行業務主管的滙豐前一姐黃碧娟(Ｈelen)，再有新動向。華僑銀行宣布，黃碧娟將接替榮休的現任總裁錢乃驥，成為華僑銀行首名女性總裁，同時為新加坡銀行業首位女總裁。

據該行公布，錢乃驥將於今年4月14日榮休，黃碧娟於4月15日起接任。

滙豐銀行前大中華區行政總裁黃碧娟於2019年8月辭職後，最終花落新加坡華僑銀行，並於去年2月3日上任，向集團行政總裁錢乃驥直接匯報。

黃碧娟在1992年加入滙豐，任職達27年，曾擔任環球銀行及資本市場部、滙豐中國等高層職位，熟悉內地市場及珠三角地區業務。而她早於1984年在華僑銀行工作，當時為管理培訓生。

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