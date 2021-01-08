安樂工程因資金需要 沽佳力圖持股
2021年01月08日 20:25
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律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程(01977)刊發公告，稱打算出售上海上市公司南京佳力圖(603912.SH)最多3%股份或650.7萬股。以周五(8日)收市價13.72元(人民幣‧下同)計算，涉及股份市值8,927萬元人民幣，具體時間是今日(8日)起計上交所15個交易日後的6個月內。
安樂工程的公告稱，交易是為股東本身資金需求、以合理價格變現投資，但該公司去年3月對上一次宣布沽佳力圖最多3%股份當日，佳力圖之收市價是22.55元人民幣。
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